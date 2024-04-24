تجمع الاجراء المتقاعدين عرض مع شرف الدين وبيضون مطالبه

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أعلن "تجمع الأجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسسات الدولة والمصالح المستقلة" في بيان، أن "وفدا من التجمع ضم: شربل صالح، جمال ترو، شوقي فقيه، عبد الكريم توبة وهاني الحسيني، زار النائب الدكتور أشرف بيضون، وتم البحث في كل جوانب مطالبنا وكانت الأجواء إيجابية وقد طلب النائب بيضون مستندات تختص بموضوعنا سيقوم زميلنا شوقي فقيه بتأمينها".وأشار الى أن "النائب بيضون وعد بتبني مشروع القانون من قبل كتلة التنمية والتحرير على أن يتولى التجمع زيارة الكتل النيابية الأخرى والطلب منها تبني مشروع القانون".شرف الدينولفت البيان الى أن الوفد التقى بعد ذلك، وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عصام شرف الدين، وكان هناك "تعاطف كبير من قبله وطلب تجهيز كتاب رسمي لعرضه على مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ووعد بمتابعة الموضوع الى خواتمه السعيدة حيث تبين أن العديد من موظفي هذه الوزارة هم من الإجراء".