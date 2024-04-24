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لبنان

كتاب من الرافعي الى نهرا... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
24-04-2024 | 10:40
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وجهت أمين سر عام محافظة الشمال القائم بأعمال بلدية الميناء القائمقام ايمان الرافعي، كتاباً لمحافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا طلبت فيه الموافقة على التعاون والتنسيق  بين بلدية الميناء وبلدية طرابلس والقوى الأمنية للحد من رمي الردميات خلف الجامعة العربية - فرع طرابلس.
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وجاء في نص الكتاب : "لما كانت توجد منطقة مشتركة بين بلدية الميناء وبلدية طرابلس وتحديداً خلف الجامعة العربية - فرع طرابلس وهي منطقة غير مسكونة وحيث أصبحت مكبا للردميات ومخلفات البناء وما شابه ذلك، وبما أن شرطة بلدية الميناء لا تستطيع ضبط هذا الموضوع بسبب نقص العديد لديها، لذلك، يرجى من سعادتكم الموافقة على طلبنا للتعاون والتنسيق بين بلدية الميناء وبلدية طرابلس والقوى الأمنية، لمراقبة هذا الأمر وضبط المخالفين حفاظاً على الصحة والسلامة العامة".

بدوره طلب المحافظ نهر من قائد منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي العميد مصطفى بدران الايعاز لمن يلزم واتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الموضوع بالتنسيق مع شرطة بلديتي طرابلس والميناء.
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