صواريخ تضرب تلال كفرشوبا.. من أطلقها؟

أعلن "حزب الله"، اليوم الأربعاء، استهداف موقع رويسات العلم الإسرائيليّ في تلال كفرشوبا اللبنانية.

ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 4.40 ظهر اليوم، وقد استُخدمت خلالها الأسلحة الصاروخية.