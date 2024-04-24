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لبنان
صواريخ تضرب تلال كفرشوبا.. من أطلقها؟
Lebanon 24
24-04-2024
|
11:27
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أعلن "حزب الله"، اليوم الأربعاء، استهداف موقع رويسات العلم الإسرائيليّ في تلال كفرشوبا اللبنانية.
ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 4.40 ظهر اليوم، وقد استُخدمت خلالها الأسلحة الصاروخية.
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