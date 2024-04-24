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لبنان

داخل الضاحية.. هذا ما فعلته مؤسسة مالية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-04-2024 | 11:30
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عُلِم أنّ مؤسسة مالية كبيرة أقفلت فرعاً أساسياً لها داخل الضاحية الجنوبية لأسباب غير معروفة.

وبحسب المعلومات، فإن عملية إقفال الفرع قبل نحو شهرين، استدعت تساؤلات عن الأسباب وراء ذلك علماً أن افتتاح هذا الفرع تم خلال شهر حزيران 2023.
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وقال متابعون للملف إنّ هذا الأمر يفتح الباب أمام قدرة تلك المؤسسة على الإستمرارية، خصوصاً أنها تمنح قروضاً مُيسرة للمواطنين منذ سنوات عديدة وحتى قبل الأزمة المالية في العام 2019.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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