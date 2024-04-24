داخل الضاحية.. هذا ما فعلته مؤسسة مالية

عُلِم أنّ مؤسسة مالية كبيرة أقفلت فرعاً أساسياً لها داخل الضاحية الجنوبية لأسباب غير معروفة.



وبحسب المعلومات، فإن عملية إقفال الفرع قبل نحو شهرين، استدعت تساؤلات عن الأسباب وراء ذلك علماً أن افتتاح هذا الفرع تم خلال شهر حزيران 2023.

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