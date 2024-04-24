النائب العام الاستئنافي في الجنوب زار قائد الجيش

زار النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة، حيث جرى عرض للاوضاع العامة وللوضع الامني الراهن في الجنوب على وجه الخصوص.

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