بشرى سارّة.. هذا ما سيحصل عليه أفراد الدفاع المدني

علِم "لبنان24" أن وزارة الداخلية أطلقت مناقصة عمومية هدفها تأمين عناصر الدفاع المدني المأجورين وغير المأجورين والإداريين والمتدربين والمتطوعين ضد طوارئ العمل وذلك في حال وقوع أي حادث.

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ولفتت المعلومات إلى أن الحدّ الأقصى للتعويضات سيكون 100 ألف دولار للشخص الواحد و 250 ألف دولار عن كل حادث في السنة الواحدة.