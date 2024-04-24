ورقة فرنسية لوقف الإشتباكات على الجبهة الجنوبية.. إليكم ما ستتضمن

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لفتت مصادر دبلوماسية للجديد إلى أن "وزير الخارجية الفرنسي سيحمل معه ورقة منقحة وقد يسلمها الى ميقاتي او يتولى ذلك وفد فرنسي مشترك من الخارجية والجيش الفرنسي".وأضافت المعلومات أن "الورقة الفرنسية تتضمن ثلاثة بنود تنفذ على ثلاث مراحل وهي تختصر القرار 1701 على اعتبار ان القرار لا ينفذ دفعة واحدة".وأشارت إلى أن "المرحلة الأولى من الورقة الفرنسية تنص على وقف الاعمال الحربية على الحدود في المدى القريب، أما المرحلة الثانية استبدل فيها الفرنسيون بند انسحاب المجموعات المسلحة الى شمال الليطاني ببند اعادة تموضع كل الجماعات بما فيها الحزب وغيره من المجموعات من دون تحديد المسافة الجغرافية".وحسب هذه المعلومات، فإنّ المرحلة الثالثة من الورقة الفرنسية تتضمن تثبيت الحدود بما فيها النقاط المتنازع عليها وانسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة وحل النزاع حول مزارع شبعا".