Advertisement

لبنان

ورقة فرنسية لوقف الإشتباكات على الجبهة الجنوبية.. إليكم ما ستتضمن

Lebanon 24
24-04-2024 | 13:24
A-
A+
Doc-P-1191475-638495881957300366.jpg
Doc-P-1191475-638495881957300366.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفتت مصادر دبلوماسية للجديد إلى أن "وزير الخارجية الفرنسي سيحمل معه ورقة  منقحة  وقد يسلمها الى ميقاتي او يتولى ذلك وفد فرنسي مشترك من الخارجية والجيش الفرنسي".

وأضافت المعلومات أن "الورقة الفرنسية تتضمن ثلاثة بنود تنفذ على ثلاث مراحل وهي تختصر القرار 1701 على اعتبار ان القرار لا ينفذ دفعة واحدة".
Advertisement

وأشارت إلى أن "المرحلة الأولى من الورقة  الفرنسية تنص على وقف الاعمال الحربية على الحدود في المدى القريب، أما المرحلة الثانية استبدل فيها الفرنسيون بند انسحاب المجموعات المسلحة الى شمال الليطاني ببند اعادة تموضع كل الجماعات بما فيها الحزب وغيره من المجموعات من دون تحديد المسافة الجغرافية".

وحسب هذه المعلومات، فإنّ المرحلة الثالثة من الورقة الفرنسية تتضمن تثبيت الحدود بما فيها النقاط المتنازع عليها  وانسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة وحل النزاع حول مزارع شبعا". 
 
بالتوازي، أفادت معلومات الـLBCI  بأنّ باريس، التي حصلت على أجوبة واضحة من بيروت وتل ابيب على ما سمي بورقتها لوقف القتال، تريد تحضير الارضية للانتقال لحظة توقف الحرب على قطاع غزة، لبدء العمل على تنفيذ القرار 1701، وصولًا الى تحقيق وقف نار يكون اطول من الذي تحقق في العام 2006.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:01 | 2024-04-24
16:58 | 2024-04-24
16:43 | 2024-04-24
16:26 | 2024-04-24
16:03 | 2024-04-24
14:49 | 2024-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24