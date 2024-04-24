صاروخان إسرائيليان يستهدفان منطقة لبنانية.. وهذا ما حصل قرب نهر الليطاني!

نفذ الطيران الإسرائيليّ، مساء اليوم الأربعاء، غارة على منطقة بئر كلاب في جبل الريحان، حيث ألقى صاروخين من نوع "جو - أرض" على المنطقة المستهدفة.

وخلال ساعات المساء، اندلع حريقٌ كبير جراء القصف الإسرائيلي على حرش منطقة ديس والخريبة قرب مجر نهر الليطاني.

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وقبل بعض الوقت، أطلقت قوات العدو الإسرائيليّ قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.

كذلك، استهدفت مدفعية العدو بعدد من القذائف، المنطقة الواقعة بين يارين والجبين في الجنوب، كما طال القصف منطقة اللبونة في الناقورة.

ومساء، أعلن "حزب الله" استهداف موقع رويسات العلم الإسرائيليّ في تلال كفرشوبا اللبنانية.

ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 4.40 ظهر اليوم، وقد استُخدمت خلالها الأسلحة الصاروخية.