في بلدة لبنانية.. النازحون أكثر من الأهالي!

بثّت قناة الـ"MTV"، مساء اليوم الأربعاء، تقريراً قالت فيه إن أهالي بلدة كبة البترونية وقعوا عريضة طالبوا فيه محافظ الشمال رمزي نهرا برفع الضرر عن الأهالي نتيجة التواجد الكثيف للنازحين السوريين في منطقتهم فضلاً عن عدم حيازة الكثير من هؤلاء أوراقاً ثبوتيّة.

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وأشار التقرير إلى أن نهرا أبلغ أهالي البلدة أنهُ سيتابع القضية، كاشفاً أن "عدد النازحين في كبة تخطى عدد سكانها الأساسيين"، وقال: "هناك 1000 نازحٍ سوري في كبة بينما هناك 300 إلى 400 نسمة من أهالي البلدة".

ولفت نهرا إلى أنه قبل نحو عام، تمت إزالة المخيم الخاص بالنازحين، مشيراً إلى أنه تم العثور حينها بداخله على أسلحة، وأضاف: "الآن نسمع أن هناك إطلاق نار يحصل داخل المخيم، كما أن هناك مجموعة من الأشخاص المتطرفين يتواجدون داخله".

وأردف: "نحنُ نطبق قرارات الحكومة ووزارة الداخلية بشأن النازحين السوريين ولن نسمح بهذا التلفت القائم".







