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لبنان

إنشغال بالرواتب

Lebanon 24
24-04-2024 | 17:01
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ينشغل العاملون في القطاع العام والمتقاعدون بتتبّع الاستعدادات لدفع رواتبهم، ومعاشات التقاعد قبل الأول من أيار أو بعده كما حصل في عيد الفصح الغربي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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