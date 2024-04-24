إنشغال بالرواتب

ينشغل العاملون في القطاع العام والمتقاعدون بتتبّع الاستعدادات لدفع رواتبهم، ومعاشات التقاعد قبل الأول من أيار أو بعده كما حصل في عيد الفصح الغربي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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