Advertisement

لبنان

"التقدّمي": نحو تأجيل تقني للانتخابات البلدية

Lebanon 24
24-04-2024 | 19:04
A-
A+
Doc-P-1191567-638496076277034498.jpg
Doc-P-1191567-638496076277034498.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حسم الحزب التقدمي الاشتراكي توجهه السير بتأجيل تقني للانتخابات البلدية عبر اقتراح مغاير للمقترحات، سيتقدم به نواب الحزب إلى المجلس النيابي، ويقضي بتحديد موعد للتأجيل يكون محصورا بأشهر قليلة ومن دون استثناء أي منطقة لاسيما الجنوب.
Advertisement
وقال مصدر قيادي في الحزب لـ"الأنباء" الكويتية ان "جميع الكتل باتت في أجواء التأجيل، وان كان ثمة مواقف تعارض الأمر، علماً اننا مع تجديد عمل السلطات وتفعيلها من خلال إدخال الدم الجديد إليها. كذلك فإن معظم الكتل والأحزاب لا تملك الجهوزية المطلوبة لاستحقاق الانتخابات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:10 | 2024-04-24
22:08 | 2024-04-24
22:12 | 2024-04-24
22:16 | 2024-04-24
23:02 | 2024-04-24
22:57 | 2024-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24