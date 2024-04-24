25
o
بيروت
24
o
طرابلس
28
o
صور
25
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
24
o
بشري
26
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"التقدّمي": نحو تأجيل تقني للانتخابات البلدية
Lebanon 24
24-04-2024
|
19:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
حسم الحزب التقدمي الاشتراكي توجهه السير بتأجيل تقني للانتخابات البلدية عبر اقتراح مغاير للمقترحات، سيتقدم به نواب الحزب إلى المجلس النيابي، ويقضي بتحديد موعد للتأجيل يكون محصورا بأشهر قليلة ومن دون استثناء أي منطقة لاسيما الجنوب.
Advertisement
وقال مصدر قيادي في الحزب لـ"الأنباء" الكويتية ان "جميع الكتل باتت في أجواء التأجيل، وان كان ثمة مواقف تعارض الأمر، علماً اننا مع تجديد عمل السلطات وتفعيلها من خلال إدخال الدم الجديد إليها. كذلك فإن معظم الكتل والأحزاب لا تملك الجهوزية المطلوبة لاستحقاق الانتخابات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن مكان نصرالله وموعد حرب لبنان.. إقرأوا ما قيل في إسرائيل!
Lebanon 24
عن مكان نصرالله وموعد حرب لبنان.. إقرأوا ما قيل في إسرائيل!
14:00 | 2024-04-24
24/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ يتعلّق بدفع فاتورة الكهرباء... على أيّ سعر صرف ستُحتسب؟
Lebanon 24
خبر مهمّ يتعلّق بدفع فاتورة الكهرباء... على أيّ سعر صرف ستُحتسب؟
05:10 | 2024-04-24
24/04/2024 05:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين يلف زغرتا.. شربل أسلم الروح بعد تعرضه لحادث مروع (صور)
Lebanon 24
خبر حزين يلف زغرتا.. شربل أسلم الروح بعد تعرضه لحادث مروع (صور)
01:28 | 2024-04-24
24/04/2024 01:28:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه آخر خطّة لنصرالله.. ماذا تقرّر؟
Lebanon 24
هذه آخر خطّة لنصرالله.. ماذا تقرّر؟
12:00 | 2024-04-24
24/04/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلافات "التيار" إلى الواجهة من جديد.. "فصل" بو صعب لن يكون الأخير؟!
Lebanon 24
خلافات "التيار" إلى الواجهة من جديد.. "فصل" بو صعب لن يكون الأخير؟!
06:00 | 2024-04-24
24/04/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:10 | 2024-04-24
التمديد الثالث للبلديات اليوم والمعارضة تقاطع
22:08 | 2024-04-24
غارات الجنوب تُنذر بالأخطر.. وحزب الله يرد: التهويل لن يغيّر في قرار مساندة غزة ميدانياً
22:12 | 2024-04-24
واشنطن تحذر من "تصعيد حاد" عبر الحدود: "فرصة لتسوية دبلوماسية"
22:16 | 2024-04-24
لقاء للمعارضة رفضاً للحرب وتفكك الدولة: "1701 دفاعاً عن لبنان"
23:02 | 2024-04-24
وزارة المال تعالج مؤقتاً أزمة الطوابع حتى 30 حزيران المقبل.. فمتى يقرّ القانون؟
22:57 | 2024-04-24
فرنسا: المسارات فرضت نفسها حتى لا نقول... تم فرضها!
فيديو
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
03:22 | 2024-04-24
25/04/2024 06:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
25/04/2024 06:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
25/04/2024 06:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24