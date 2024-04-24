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لبنان
إسرائيل توسّع اعتداءاتها.. هل بدأت الحرب على لبنان فعلياً؟
Lebanon 24
24-04-2024
|
22:53
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كتبت سابين عويس في" النهار": يبدو واضحاً أن التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بدأ يأخذ منحى خطيراً جداً يشير إلى أن كل قواعد الاشتباك التقليدية وغير التقليدية التي ارتسمت منذ السابع من تشرين الأول الماضي سقطت، وانتقلت إسرائيل فعلاً إلى تنفيذ تهديداتها المتصاعدة ضد لبنان، على نحو يشي بما لا لبس فيه إعلانها الحرب على لبنان.
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تسارع وتيرة الاعتداءات وتوسع رقعتها بات يطرح سؤالًا ملحاً هل دقت ساعة الصفر فعلاً أم لا يزال التصعيد قابلاً للاحتواء، ويمكن للجهود الديبلوماسية والسياسية أن تجنب الانفجار الكبير.
في رأي مصادر سياسية مراقبة، إن إسرائيل تجاوزت في اعتباراتها في شأن حربها على لبنان عموماً والحزب خصوصاً أي جهود أو وساطات من شأنها أن تلجم التصعيد وتفتح الباب أمام مفاوضات لتسوية سياسية.
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