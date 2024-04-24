مسؤولة أميركية: فرصة لحلّ حرب "حزب الله" وإسرائيل دبلوماسيًا

مع ازدياد المؤشرات التي تشير إلى اجتياح إسرائيليّ قريب على رفح، أكدت، باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تعط "الضوء الأخضر لعملية عسكرية إسرائيلية في رفح"، مشددة على التزام واشنطن تعزيز السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين.

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وقالت ليف، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أنها اختتمت اجتماعا مع مسؤولين آخرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن دول مجموعة السبع، حيث تم بحث جهود لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية: زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، والتوصل لتوافق لرؤية لما بعد الحرب في غزة، وإيجاد السبل التي يمكن للمجتمع الدولي تعزيز الدعم للسلطة الفلسطينية والفلسطينيين.



وأشارت إلى أن مجموعة السبع لديها "فرصة لدعم جهود التعافي في مرحلة ما بعد الحرب التي يمكن أن تخلق الأمل في السلام والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين"، ومن خلال "مساهمة مانحين دوليين في إعادة إعمار غزة بشكل قوي، وتعزيز الترتيبات الأمنية في هيكل الحكم الذي يقوده الفلسطينيون".



وأكدت أن إعادة توحيد الضفة الغربية وغزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية، أمر واجب.



وتابعت أن "إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية أمر ضروري لتحقيق النتائج للشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وتهيئة الظروف اللازمة للاستقرار".



وحثت ليف على وقف التصعيد في المنطقة، وضرورة عمل الجميع والسعي إلى "منع نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا"، مشيرة إلى أن "إيران تبقى أكبر مصدر للإرهاب في العالم وقوة مزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط الأوسع".



وأشادت ليف بقرار الاتحاد الأوروبي "بتوسيع العقوبات ضد عمليات نقل الصواريخ الإيرانية إلى روسيا.

في رد على سؤال حول ما إذا كانت هناك فرص لحل دبلوماسي لتجنب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، قالت ليف "نعم بالتاكيد. هناك احتمال لحل هذه المشكلة دبلوماسيا، وهذا شيء نحن ملتزمون به بشدة. ولقد استثمرنا طاقات وجهود المبعوث، آموس هوكستين".



وقالت ليف إن واشنطن طلبت من إسرائيل "توخي الحذر في الطريقة التي ترد بها"، مشيرة إلى اللجوء لمساعدة من شركاء آخرين "باستخدام قنواتهم، المباشرة أو غير المباشرة مع حزب الله، للتحذير من الدخول في معركة توسيع الصراع"، حيث "يعتبر حزب الله في لبنان قوة رهيبة تؤثر على الحكومة ومؤسساتها".



وزادت أن "هناك بالتأكيد احتمال لخفض التصعيد ومن ثم الانتقال في النهاية إلى جهد دبلوماسي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل".(الحرة)