استهدف الجيش الاسرائيلي، صباح اليوم، اطراف بلدات طير حرفا وعلما الشعب والضهيرة بالقذائف المدفعية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وأطلق العدو الاسرائيلي القنابل الحارقة بعد منتصف الليل على جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي، واشتعلت النيران بما تبقى من الاشجار المعمرة وقد عملت فرق الدفاع المدني على اخماد الحريق الذي استمر اكثر من ساعتين.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف البنى التحتية لحزب الله في منطقة مارون الراس ونقطة مراقبة في منطقة مركبا جنوبي لبنان.

الى ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات متتالية على بلدة مارون الراس ما ادى الى اضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية وبخاصة شبكتي الكهرباء والمياه واضرار في المنازل من دون وقوع اصابات بشرية، وفق ما افاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور.





وحتى صباح اليوم اطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في قضاءي صور وبنت جبيل وحلق الطيران المسيّر فوق قرى الجنوب.