دوريات وحواجز ليلية للجيش في طرابلس

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تستمر وحدات الجيش والمخابرات بتسيير دوريات وحواجز ليلية في منطقة زيتون ابي سمراء طرابلس يجري خلالها التدقيق بالهويات وتفتيش السيارات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتأتي هذه الاجراءات لبسط الامن في المنطقة والسهر على راحة المواطنين.