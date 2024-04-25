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لبنان

حشرات تغزو عكار... هل من داع للهلع؟

Lebanon 24
25-04-2024 | 00:56
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أعلنت جمعية "درب عكار" في بيان أنه "تعقيباً على خبر ظهور اعداد هائلة من الحشرات في مناطق عكار يهمنا ان نوضح ان ما تم رصده هو عبارة عن أنواع عدة من الحشرات وليس نوعاً واحدًا فقط (خنافس، بق...) فقست وخرجت دفعة واحدة نتيجة عوامل الطقس بخاصة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، يضاف اليها العوامل المناخية الاخرى مثل عدم تدني الحرارة خلال فصل الشتاء الذي كان معتدلاً وماطراً بغزارة ما ساهم في ارتفاع اعداد الحشرات، وقد يكون ضوء القمر المكتمل قد ساهم بتنشيطها ايضاً".
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وأوضحت أن "الأنواع التي ظهرت غير مؤذية للبشر وتتغذى غالباً على بقايا النباتات وعصارتها، ونسب كبيرة منها ستموت دون اي تدخل، لذلك لا حاجة لرشها واستعمال المبيدات، يكفي فقط اقفال النوافذ واطفاء الانوار الخارجية، ولا داعي للهلع".
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