حركة امل "تستعيد عافيتها"

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منذ انطلاق معركة "طوفان الاقصى" بدأت حركة أمل المشاركة الجدية في المواجهات مع العدو الاسرائيلي جنوب لبنان، وقد سقط لها العديد من الشهداء، وهذا ما شكل تحولا لدى البنية التنظيمية في الحركة.وتقول مصادر مطلعة انه بنتيجة الانخراط في المعارك، استنهضت "حركة امل" عافيتها الشعبية وباتت اقدر على اعادة ترميم واقعها التنظيمي بعد "الخسائر" التي تعرضت لها خلال "ثورة 17 تشرين".وترى المصادر ان "حركة امل" تشهد عودة جيل كامل من الشباب الذين ينتمون الى عائلات مؤيدة للحركة في الاساس، وهذا ما قد يحتاج الى ورشة تنظيمية خلال موحلة ما بعد الحرب.