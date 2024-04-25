Advertisement

لبنان

حركة امل "تستعيد عافيتها"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-04-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1191638-638496297763370384.jpg
Doc-P-1191638-638496297763370384.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منذ انطلاق معركة "طوفان الاقصى" بدأت حركة أمل المشاركة الجدية في المواجهات مع العدو الاسرائيلي جنوب لبنان، وقد سقط لها العديد من الشهداء، وهذا ما شكل تحولا لدى البنية التنظيمية في الحركة.
وتقول مصادر مطلعة انه بنتيجة الانخراط في المعارك، استنهضت "حركة امل" عافيتها الشعبية وباتت اقدر على اعادة ترميم واقعها التنظيمي بعد "الخسائر" التي تعرضت لها خلال "ثورة 17 تشرين".
Advertisement
وترى المصادر ان "حركة امل" تشهد عودة جيل كامل من الشباب الذين ينتمون الى عائلات مؤيدة للحركة في الاساس، وهذا ما قد يحتاج الى ورشة تنظيمية خلال موحلة ما بعد الحرب.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:53 | 2024-04-25
03:44 | 2024-04-25
04:30 | 2024-04-25
04:30 | 2024-04-25
04:07 | 2024-04-25
04:03 | 2024-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24