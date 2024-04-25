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لبنان
ما حقيقة استهداف إسرائيل شاحنة في البقاع اليوم؟
Lebanon 24
25-04-2024
|
04:30
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أفادت معلومات متداولة عن تنفيذ العدو الإسرائيلي غارة من مسيرة في منطقة دورس بالقرب من حاجز للجيش، وذلك أثناء مرور شاحنة محروقات، ما أدى إلى تضررها.
وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان.
ولاحقًا، أفادت مندوبة "لبنان24" أن ما حصل في دورس لم يكن ناجمًا عن غارة إسرائيلية، ونفت المعلومات تنفيذ مسيرة أي غارة على محيط الشاحنة.
بالتوازي، نفت المعلومات أيضا تنفيذ العدو الإسرئيلي غارات على إيعات إذ إنّ الصور التي يتم تداولها هي قديمة.
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