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لبنان

توقف الخدمات الإلكترونية في وزارة المالية.. إليكم السبب

Lebanon 24
25-04-2024 | 02:15
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تسبب عطل طرأ على الانظمة الالكترونية في وزارة المالية الى توقف خدماتها الالكترونية كافة.

وتعمل الاجهزة الفنية المختصة على معالجة الامر.


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