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لبنان
توقف الخدمات الإلكترونية في وزارة المالية.. إليكم السبب
Lebanon 24
25-04-2024
|
02:15
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تسبب عطل طرأ على الانظمة الالكترونية في وزارة المالية الى توقف خدماتها الالكترونية كافة.
وتعمل الاجهزة الفنية المختصة على معالجة الامر.
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