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لبنان
سرقات وتخريب.. ماذا يجري في مراكز المُعاينة؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
25-04-2024
|
02:15
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بعد نحو سنة على إقفالها، فتحت مصلحة تسجيل السيارات والآليات في جونية أبوابها مُجددا أمام المواطنين يوم 23 نيسان حيث تستقبل المعاملات نهار الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل اسبوع، في خطوة تُساهم بإنجاز المعاملات المؤجلة وتخفف من الضغط على "النافعة" في الدكوانة.
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وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة ايلي قزي عبر "لبنان 24" ان "إعادة فتح النافعة في جونية أمر مهم جدا على الرغم من انها فتحت لـ 3 أيام فقط في الأسبوع وسيُسهل الأمور بالنسبة للمواطنين وأصحاب معارض السيارات على حد سواء كما سُيخفف من الزحمة عن مصالح تسجيل السيارات في المناطق الأخرى".
وشكر وزارة الداخلية على هذه الخطوة، آملاً في تسريع العمل في مصلحة جونية لأن عدد الموظفين حاليا قليل جدا وأن يتم أخذ قرار بإعادة فتحها أمام المواطنين 4 أيام في الأسبوع عوضا عن 3 أيام.
وعن تزايد عمليات السرقة والتخريب في مراكز المعاينة الميكانيكية وآخرها في المركز الرئيسي في الحدث التي كشف عنها عمال ومستخدمو المعاينة الميكانيكية، اعتبر قزي ان "ثمة من يريد إفلاس وتخريب مراكز المعاينة وإجراء مناقصات لشركات جديدة بأسعار أقل"، لافتا إلى ان "هذه الأعمال تضر بالدولة اللبنانية ويجب وقفها ومُلاحقة الفاعلين".
وشدد على ان "من مصلحتنا كنقابة مستوردي السيارات المستعملة إعادة العمل بالمعاينة الميكانيكية التي تم إلغاؤها منذ عام 2022 لأن هناك سيارات على الطرقات تُهدد السلامة العامة والسلامة المرورية".
المصدر:
لبنان 24
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خاص "لبنان 24"
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