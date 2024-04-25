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لبنان

"تتّبع معايير مزدوجة".. شرف الدين دعا مفوضية اللاجئين إلى القيام بواجباتها

Lebanon 24
25-04-2024 | 02:43
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أشار وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، إلى أن هناك أنواعاً عدة من النازحين، مؤكداً أن اللاجئ السياسي له حق الاستفادة من العفو الرئاسي للعودة إلى بلده، وإلّا يجب أن يذهب إلى دولة ثالثة وفق الأعراف والقوانين الدولية.
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وفي حديث إلى "صوت كل لبنان"، طالب شرف الدين مفوضية اللاجئين والدول المانحة التي "تتّبع معايير مزدوجة وتعمل على إبقاء النازحين في لبنان، بالقيام بواجباتها الحقوقية بحسب المراسيم وأخذهم إلى دولة ثالثة"، كاشفاً أن "هناك 600 ألف طلب من النازحين، منهم من حمل السلاح، وهؤلاء لهم الحق في الذهاب إلى دولة ثالثة".
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