تحمل شعار "تل أبيب"... طائرة إثيوبية تهبط في مطار بيروت!

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أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في بيان أنّ "فجر اليوم الخميس هبطت في مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية مسجلة في دولة أثيوبيا تحت الرقم ET-AXK".وأضافت: "عند توقف الطائرة في الموقف المخصّص لها على ساحة الطائرات، أفادنا جهاز أمن المطار بوجود عبارة "تل أبيب" بحجم صغير على جسم الطائرة حيث من الصعب جداً رؤيتها عن بعد، وبعد قيامنا باستيضاح الأمر مع الشركة الأثيوبية، أفادت بأنها اعتادت أن تقوم بتدوين اسم المطار الذي تهبط فيه الطائرة لـأول مرة بعد شرائها، وهو ما حصل مع الطائرة وبأنهم لم يتنبهوا إلى ذلك الأمر قبل استقدام الطائرة إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت".وتابعت: "قمنا بالطلب إلى الشركة إزالة العبارة عن جسم الطائرة قبل السماح لها بالإقلاع من بيروت، وهو ما حصل فعليّاً، وقامت الشركة بإزالة العبارة المذكورة، وكذلك تم الطلب إلى الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود أي شعار يتعلق بكيان العدو الإسرائيلي على طائرات الشركة قبل هبوطها في مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت".