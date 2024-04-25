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لبنان

بعد موجة الحرّ.. أمطار نيسان عائدة وهذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة

Lebanon 24
25-04-2024 | 03:19
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لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة، الجافة والمترافقة برياح خماسينية مغبرة والتي ادت الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تبلغ ذروتها اليوم الخميس حيث تتخطى درجات الحرارة ال ٣٨ درجة  خاصة جنوب البلاد وفي الداخل، تنحسر تدريجياً اعتباراً من يوم غد الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملموس مع بعض التقلبات المحلية والأمطار الموحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن يتحول الطقس اعتباراً من يوم الاحد الى متقلب وماطر أحياناً مع عودة درجات الحرارة الى معدلاتها الطبيعية. 
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ملاحظة : معدل درجات الحرارة  لشهر نيسان في بيروت بين ١٥ و ٢٤، في طرابلس بين ١٣ و٢٣، وفي زحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.

تحذير من خطر اندلاع الحرائق  في اليومين المقبلين في المناطق الحرجية والداخلية  بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة. 

الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة حيث تلامس ال ٣٨ درجة خاصة في المناطق الجنوبية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة ، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود ال ٥٥كلم/ساعة خاصة جنوب البلاد مع غبار في الأجواء يؤدي الى سوء في الرؤية أحياناً ، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من الليل ويتكون الضباب على المرتفعات.
الجمعة: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وضباب كثيف أحياناً على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لكن تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة صباحاً، يتوقع تساقط الرذاذ الموحل بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية والشمالية اعتباراً من بعد الظهر.
 
السبت: غائم اجمالاَ بسحب متوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال تشكل طبقات من الغبار في الأجواء خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية ، يتوقع تساقط الرذاذ الموحل اعتباراً من المساء خاصة في المناطق الشمالية والداخلية.
 
الأحد: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط امطارالرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية والشمالية اعتباراً من بعد الظهر.
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