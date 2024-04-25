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لبنان

بوشكيان يطلق الاثنين بناء القدرات في مشروع "لبنان يبتكر"

Lebanon 24
25-04-2024 | 04:03
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اختتم رئيس الهيئة التنفيذية لجمعية "إنجازات البحوث الصناعية" - لبنان IRALEB عضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين المهندس زياد الشماس برنامج التدريب من أجل تعزيز قدرات المشاركين في مسابقة "ليرا" LIRA من طلاب ومشرفين تمّ اختيارهم من عدد من الجامعات. استمرّ البرنامج التدريبي يومين في فندق بادوفا- سن الفيل. وركّز على تطوير مهارات الطلاب والمشرفين في مجالات إدارة الابتكار، وتسويق الانتاج، وإنشاء الشركات الناشئة في قطاعات متنوّعة مثل الزراعة والغذاء،الرعاية الصحية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
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وشرح الشماس أن "التدريب والمسابقة ضمن مشروع "لبنان يبتكر Lebanon Innovate" مهّدا لجلسة تُعقد الساعة العاشرة من صباح الاثنين 29 الحالي في فندق "بادوفا" - سن الفيل، برعاية وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان وحضوره وديبلوماسيين ومسؤولين لبنانيين واوروبيين من أجل تقديم المشاريع الابتكارية للطلاب وعرضها ومناقشتها وتقييمها وتتضمّن حلولاً لتحدّيات تواجهها مؤسسات صناعية مشاركة في المسابقة. وسيُصار الى إعلان أسماء المرشّحين للتأهّل الى المرحلة الثانية لتنفيذ التصاميم الأوّلية".
أضاف:"يموّل مشروع "لبنان يبتكر Lebanon Innovate" الاتحاد الاوروبي، وينفّذه IRALEB ومعهد البحوث الصناعية وبيريتيك، اضافة الى ثلاثة شركاء من الاتّحاد الاوروبي هم ANIMA  EBN, LEITAT".

وقال: "تمّ تأليف فريق استشاري مشترك من وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين والادارات والمؤسسات والجامعات المعنية والطلاب أطلق عليه اسم KIC. علماً أنّه تمّ سابقاً اطلاق مشروع ليرا 17 عن العام 2024 ضمن برنامج "لبنان يبتكر Lebanon Innovate" الذي يتضمّن دعم مشاريع صناعية ابتكارية  في الجامعات".
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