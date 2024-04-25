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لبنان

في طرابلس.. هذا ما فعله بعد شجار مع زوجته

Lebanon 24
25-04-2024 | 04:07
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أقدم المدعو "ر.ص" على اطلاق النار في الهواء من سلاح حربي بعد شجار مع زوجته وذلك في محلة القبة - شارع ابن سينا في طرابلس من دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ومطلق النار كان قد أقدم سابقاً على إطلاق النار في الهواء بعد خلاف مع ابنه.
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طرابلس

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