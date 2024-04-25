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لبنان

"قصي" ضحية جديدة لحوادث السير.. هذا ما حصل معه في طرابلس

Lebanon 24
25-04-2024 | 04:30
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توفي الشاب "قصي سعدية" من مواليد 1999 اثر حادث سير أليم وقع فجر اليوم الأربعاء اثر انزلاق دراجته النارية واصطدامها بالفاصل الاسمنتي على طريق المحجر الصحي في طرابلس ما أدى إلى وفاته على الفور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وتم نقل الجثة الى مستشفى المظلوم في طرابلس والراحل من سكان منطقة القبة ضهر المغر في طرابلس.

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