بوسيلة واحدة.. هكذا "أرعبَ" حزب الله إسرائيل نفسياً!

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة تقريراً جديداً تحدّثت فيه عن "أهداف هجمات حزب الله في إسرائيل"، مشيرة إلى أنهُ طوال 200 يوم من القتال، تولى "حزب الله" مسؤولية إطلاق النار باتجاه المستوطنات، وقد أعلن بشكل مستمر أنَّ الصواريخ طالت على وجه التحديد مواقع وقواعد عسكريّة في منطقة الحدود الشمالية.

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ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنَّ الحزب يحرصُ على نشر مواقع الهجوم التي تبنى مسؤولية استهدافها، كما أنه يتحدّث أيضاً عن نوع الأسلحة التي يستخدمها، سواء كان صاروخاً أو طائرة من دون طيّار أو صاروخاً مُضاداً للدروع.

وأشار التقرير إلى أنّ عبر بياناته، قام "حزب الله" بذكر عشرات المواقع والمستوطنات الإسرائيلية التي قال إنها من بين الأهداف التي تمّ تحديدها في بداية الحرب، موضحاً أن ما يبدو هو أنَّ الحزب يأمل في أن يتمّ استخدام تلك المنشورات كـ"إرهابٍ نفسي"، وأضاف: "خلال الأشهر الأخيرة قام الحزب بإرفاق خرائط ببياناته، حيث تمّ تحديد المناطق المستهدفة، لأنه اتضح أن الجمهور الإسرائيلي لا يعرف الألفاظ العربية التي يستخدمها التنظيم، حتى بعد ترجمتها إلى العبرية".

وأوضحت الصحيفة أن معهد "ألما" للدراسات الأمنية في إسرائيل، قام خلال الأشهر الأخيرة بمحاولات للمقارنة بين الأسماء العربية التي أعلنها حزب الله والمواقع الإسرائيلية المعروفة، لكن مع استمرار الحزب في نشر بيانات الهجمات، تمت إضافة المزيد من المواقع الجديدة إلى القائمة.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه من بين أمورٍ أخرى، قال "حزب الله" إن الهجمات في الأشهر التي تلت 7 تشرين الأول الماضي، استهدفت المنارة والليمان والمالكية وأفيفيم وبرانيت وزرعيت ومنطقة عرب العرامشة وراميم وموشاف مرغليوت وميرون، وغيرها من المراكز، وأضاف: "قائمة المواقع التي تحدث عنها الحزب أطول بكثير، وهي تشمل أيضاً مواقع القواعد العسكرية في إسرائيل".

وتطرّق التقرير إلى الفيديو الذي نشرهُ "حزب الله" بمناسبة مرور 200 يوم على الحرب، إذ أظهر من خلاله توثيقاً للهجمات التي تم تنفيذها ضد أهداف إسرائيلية، وأضاف: "بحسب ما يتبين، فقد تم تنفيذ أكثر من 1998 عملية عسكرية ضد إسرائيل، وكان حزب الله هو التنظيم الرائد في هذا المجال إذ نفذ أكثر من 1637 عملية، منهم 1112 هجوماً على نقاط حدودية، و 55 هجوماً على مواقع استيطانية خلفية و 70 هجوماً على القواعد و51 هجوماً جوياً وغيرها من الاستهدافات".