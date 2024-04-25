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لبنان

بهية الحريري تزور "رئيس المستقبل" في باريس

Lebanon 24
25-04-2024 | 05:35
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توجهت النائبة السابقة بهية الحريري ونجلها أحمد فور انتهاء التعازي بزوجها الى باريس حيث زارا الرئيس سعد الحريري للإطمئنان على صحته، بحسب "مستقبل ويب". 
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