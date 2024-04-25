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لبنان

إخلاء السوريّين "المخالفين" من هذه القرى

Lebanon 24
25-04-2024 | 06:12
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أعلنت المديرية العامة لامن الدولة، في بيان، انه "بعد استفحال الإشكالات الأمنيّة من قبل نازحين سوريّين في بعض المناطق في الشمال، قامت دوريّات من أمن الدولة بتنفيذ قرار محافظ الشمال تبليغ السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، ضرورة إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها، وتمّ تبليغ السوريّين في كفيفان وكوبّا بذلك، وتمّ إخلاء السوريّين القاطنين في بساتين العصي بعد أن تمّ إبلاغهم بضرورة الإخلاء منذ فترة".
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وأشار البيان إلى أنّ "تلك الإجراءات، متابَعة حتى خواتيمها، تنفيذاً لقرارات الحكومة ومجلس الأمن المركزيّ والمحافظين، في مختلف المناطق اللبنانيّة.
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