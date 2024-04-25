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لبنان

جميل السيّد: لهذا السبب قمت بالتصويت ضد قانون التمديد

Lebanon 24
25-04-2024 | 06:13
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كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على "اكس" قائلاً: 
 
"جلسة التمديد للبلديات والمخاتير…
بعيداً عن المزايدات حول التمسُّك بالديمقراطية،
وقبل دخولي إلى الجلسة اليوم،قلت جواباً على أسئلة الإعلام أنّ لدي مشروع مختلف عن مشروع التمديد المطروح من الزميل جهاد الصمد،
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وإذا لم يصوّت مجلس النواب لصالح مشروعي فسأصوّت ضد التمديد،
وهكذا كان…
وللتوضيح،
المشروع المطروح كان ينص على التمديد للبلديات والمخاتير لغاية ٢٠٢٥/٥/٣١،
مشروعي ينصّ على تكليف الحكومة بإجراء الإنتخابات في أي تاريخ تراه مناسباً بعد هدوء الأوضاع في الجنوب ما بين اليوم و ٢٠٢٥/٥/٣١،
يعني في المشروع الاول، التمديد لمدة سنة هو هدف بحدّ ذاته،
أمّا في مشروعي، فالتمديد حالة مؤقتة مرتبطة بهدوء الوضع وتنتهي بإجراء الانتخابات في اي وقت…
عدد من النواب ايدوا الصيغة التي طرحتها ومنهم الزملاء ابو صعب ومروان حمادة وطالوزيان وفرنجية وغيرهم،
لكن بالطبع النواب يلتزمون عادة بقرار الكتل التي ينتمون إليها،
ولكل طرف الحق في تبنّي وجهة النظر التي تناسبه…"
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