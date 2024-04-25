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لبنان

أحدهم بحالة حرجة... إصابة جنود إسرائيليين قرب الحدود مع لبنان

Lebanon 24
25-04-2024 | 06:28
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أفادت "الحدث"، أنّ 4 جنود إسرائيليين أُصيبوا بجروحٍ قرب الحدود مع لبنان.
 
 
وكشفت أنّ حالة أحد الجنود خطرة.
 
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