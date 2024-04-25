31
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
26
o
بعلبك
31
o
بشري
33
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
القرم: علينا استشراف المستقبل ومواكبة التطور
Lebanon 24
25-04-2024
|
06:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
رعى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس جوني القرم، حفل انطلاق الدورة السابعة لمعرض ومؤتمر "إدوتيك 2024" في مركز الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان- عين نجم.
وفي السياق، شدد القرم على أنّ "الحوار ضروري لأنه الوسيلة الوحيدة للوصول الى النتيجة المرجوّة لبناء الوطن"، وقال:" أنني كوزير أعتمد على مبدأ كما تعامِل تعامَل".
Advertisement
قال: "نحن هنا للحديث عن العلم، سلاحنا ضدّ الدمار وحجر الأساس لبناء اقتصاد قوّي متطور ومتقدم"، ولفت الى أنّ "قطاع" السوفتوير" يصدّر 60 مليار دولار سنوياً في إسرائيل، متسائلاً: "أين نحن من هذه الارقام؟".
واشار القرم الى "أننا لبناء وطن على مستوى تطلّعاتنا، نحتاج الى جرعة من الانتماء الوطني، ويجب تدريس ذلك في المدرسة، حب الوطن والتربية الصحيحة".
واردف: "نحن بحاجة كذلك الى نظام قضائي فعّال، ففي ايطاليا الجسم القضائي هو من تمكّن من السيطرة على المافيا في البلاد"، مشددا كذلك على ضرورة "مراقبة المال الانتخابي، تنظيمه وتعلّم كيفيّة التعاطي مع المبالغ التي تدعم كل مرشّح إنتخابي".
في ختام كلمته، قال القرم: "أنا اؤمن بـ"ادوتيك"، إذ علينا استشراف المستقبل ومواكبة هذا التطور".
ويستمرّ معرض ومؤتمر "إدوتيك" حتى السبت 27 الحالي في مركز الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية- عين نجم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن مكان نصرالله وموعد حرب لبنان.. إقرأوا ما قيل في إسرائيل!
Lebanon 24
عن مكان نصرالله وموعد حرب لبنان.. إقرأوا ما قيل في إسرائيل!
14:00 | 2024-04-24
24/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا حرام شو صايرلها".. نادين الراسي تستمتع بوقتها على البحر وتستفز الجمهور! (فيديو)
Lebanon 24
"يا حرام شو صايرلها".. نادين الراسي تستمتع بوقتها على البحر وتستفز الجمهور! (فيديو)
03:00 | 2024-04-25
25/04/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن السوريين.. ماذا قرّر أصحاب "الشقق"؟
Lebanon 24
بشأن السوريين.. ماذا قرّر أصحاب "الشقق"؟
01:45 | 2024-04-25
25/04/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. هذا ما حصل مع سيارة لـ"قوى الأمن" في جبيل!
Lebanon 24
بالصورة.. هذا ما حصل مع سيارة لـ"قوى الأمن" في جبيل!
14:02 | 2024-04-24
24/04/2024 02:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ألواح الطاقة الشمسية.. هذه أبرز التطورات والتحديات
Lebanon 24
ألواح الطاقة الشمسية.. هذه أبرز التطورات والتحديات
02:30 | 2024-04-25
25/04/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:26 | 2024-04-25
صور تغني عن ألف كلمة
12:31 | 2024-04-25
تم إطلاقها من الجنوب.. "صواريخ لبنانية" تقصف مواقع إسرائيلية!
12:03 | 2024-04-25
"هجوم جويّ" لـ"حزب الله".. مسيرات تضربُ موقعاً إسرائيلياً
12:00 | 2024-04-25
بوسيلة واحدة.. هكذا "أرعبَ" حزب الله إسرائيل نفسياً!
11:54 | 2024-04-25
خبر عاجل لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. ماذا جرى مساءً؟
11:40 | 2024-04-25
بالفيديو.. محامية تتعرّض للضرب في بيروت!
فيديو
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
02:07 | 2024-04-25
25/04/2024 19:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
03:22 | 2024-04-24
25/04/2024 19:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
25/04/2024 19:36:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24