القرم: علينا استشراف المستقبل ومواكبة التطور

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رعى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس جوني القرم، حفل انطلاق الدورة السابعة لمعرض ومؤتمر "إدوتيك 2024" في مركز الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان- عين نجم.وفي السياق، شدد القرم على أنّ "الحوار ضروري لأنه الوسيلة الوحيدة للوصول الى النتيجة المرجوّة لبناء الوطن"، وقال:" أنني كوزير أعتمد على مبدأ كما تعامِل تعامَل".قال: "نحن هنا للحديث عن العلم، سلاحنا ضدّ الدمار وحجر الأساس لبناء اقتصاد قوّي متطور ومتقدم"، ولفت الى أنّ "قطاع" السوفتوير" يصدّر 60 مليار دولار سنوياً في إسرائيل، متسائلاً: "أين نحن من هذه الارقام؟".واشار القرم الى "أننا لبناء وطن على مستوى تطلّعاتنا، نحتاج الى جرعة من الانتماء الوطني، ويجب تدريس ذلك في المدرسة، حب الوطن والتربية الصحيحة".واردف: "نحن بحاجة كذلك الى نظام قضائي فعّال، ففي ايطاليا الجسم القضائي هو من تمكّن من السيطرة على المافيا في البلاد"، مشددا كذلك على ضرورة "مراقبة المال الانتخابي، تنظيمه وتعلّم كيفيّة التعاطي مع المبالغ التي تدعم كل مرشّح إنتخابي".في ختام كلمته، قال القرم: "أنا اؤمن بـ"ادوتيك"، إذ علينا استشراف المستقبل ومواكبة هذا التطور".ويستمرّ معرض ومؤتمر "إدوتيك" حتى السبت 27 الحالي في مركز الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية- عين نجم.