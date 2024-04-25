مساعدات مالية سيتلقاها لبنان.. هذه الجهة ستقدّمها!

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وأوضحت المصادر أن حزمة المساعدات قد تشمل دعماً للجيش من أجل حماية المياه الإقليمية والحيلولة دون خروج زوارق الهجرة غير الشرعية إلى قبرص واليونان.وأتى ذلك بعد أن أجرى المفوض الأوروبي لشؤون سياسة الجوار أوليفر فيرهالي، الاثنين، مباحثات في العاصمة اللبنانية بيروت مع كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وتركزت حول شروط وظروف إطلاق حزمة المساعدات المالية في مستقبل قريب.