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لبنان

مساعدات مالية سيتلقاها لبنان.. هذه الجهة ستقدّمها!

Lebanon 24
25-04-2024 | 07:01
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نقلت قناة "العربية" عن مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى، قولها، اليوم الخميس، إن المفوضية الأوروبية تعد حزمة مساعدات مالية لدعم لبنان، الذي يواجه مخاطر توسع الحرب بين إسرائيل وحزب الله، والتوتر المتصاعد على خلفية ارتفاع عدد اللاجئين السوريين، والأزمة الاقتصادية الحادة، وجمود الوضع السياسي في البلاد.
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وأوضحت المصادر أن حزمة المساعدات قد تشمل دعماً للجيش من أجل حماية المياه الإقليمية والحيلولة دون خروج زوارق الهجرة غير الشرعية إلى قبرص واليونان.

وأتى ذلك بعد أن أجرى المفوض الأوروبي لشؤون سياسة الجوار أوليفر فيرهالي، الاثنين، مباحثات في العاصمة اللبنانية بيروت مع كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وتركزت حول شروط وظروف إطلاق حزمة المساعدات المالية في مستقبل قريب. (العربية)
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