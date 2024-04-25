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لبنان

كيف علّق "الحزب" على "إغتيال إسرائيل نصف قادته"؟

Lebanon 24
25-04-2024 | 07:05
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نفى مصدر في "حزب الله"، ما أعلنه وزير الدفاع الاسرائيلي عن إغتيال نصف قادة "الحزب" في جنوب لبنان، مضيفاً أن عدد من قتلوا من مسؤولين في صفوفه "لا يتجاوز أصابع الكفّ الواحد".

وكان وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت قال، إنه "تمّ القضاء على نصف قادة "حزب الله" في جنوب لبنان".
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وقال المصدر في "حزب الله" لوكالة "فرانس برس": "هذا كلام غير صحيح ولا قيمة له وهدفه رفع معنويات الجيش الإسرائيلي المنهار". (سكاي نيوز)
 
 
 

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