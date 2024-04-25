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لبنان
ميقاتي استقبل كتلة "الاعتدال الوطني" في السرايا
Lebanon 24
25-04-2024
|
07:21
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "كتلة الاعتدال الوطني" بعد ظهر اليوم في السرايا، وضمت النواب السادة: أحمد الخير ووليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم.
بعد الاجتماع تحدث باسم الكتلة النائب سجيع عطية فقال:"تناول الاجتماع عدة مواضيع ووضعنا دولته في أجواء المبادرة ونتائج جولاتنا وكان داعما ومشجعا وأكد اهمية المتابعة بها بزخم لأنها مسؤولية وطنية، ولا يزال "الاعتدال" حاضرا في كل امكاناته، ولامسنا كل العقد الموجودة وسيساعدنا دولته بالتعاون مع الرئيس نبيه بري ومع باقي الاقطاب.
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اضاف: كما عرضنا لثلاثة مواضيع هي البناء ورخص البلديات المعطاة للبناء وهي بحوالي130الى 150 مترا بحسب موافقة وزير الداخلية، وهي تنسجم مع الشيوع الموجود في مناطقنا وتداخل الملكية، وانسجاما مع امكانات المنطقة، وهذا خبر جد مهم وبالتعاون مع الزملاء ووزير الداخلية أن شاء الله أن يكون هذا التعميم بين ايدينا في الأسبوع المقبل.
اما الموضوع الثاني فهو سلف اتحادات البلديات ونحن نعاني في موضوع النفايات، ونحن مناطق صندوق بلدياتها ضعيف جدا، بعد التمديد للبلديات هناك حاجة كبيرة لتغذية صندوق البلديات ورفع هم النفايات عنا.
لدينا مكب ومعمل طالبنا بتشغيلهما وبدعم منطقة عكار كباقي المناطق، ولقد اتصل الرئيس ميقاتي بوزير المالية لمتابعة هذا الأمر.
اما الموضوع الثالث فهو موضوع الاشغال، والصيانة هي للطرقات المؤهلة، ونحن في عكار معدمون ولا طرقات نصل اليها، لذلك تمنينا على وزارة الأشغال تأهيل الطرقات السيئة، وسنتابع هذا الأمر مع الوزارة، وسندعو الوزير إلى عكار. ونحن نشكر الرئيس ميقاتي على دعمه الدائم لمنطقة عكار".
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