صباح اليوم... شخص تعرّض للضرب المبرح في وضح النهار

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شابين من آل الغزاوي، أقدما على ضرب أحد الأشخاص من آل خميس ضرباً مبرحاً، صباح اليوم، في منطقة حلبا، وذلك على خلفية إشكال سابق تُوفي فيه ع.الغزاوي.

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