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لبنان

حريق داخل مطعم في الجديدة

Lebanon 24
25-04-2024 | 07:28
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اخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل مطبخ أحد المطاعم وقارورة غاز صناعية في الجديدة-المتن.
 
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
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