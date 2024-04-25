بالصور حادث سير مروّع... ونقل جرحى إلى المستشفيات

نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً الى مستشفى بحنّس أصيب جراء تعرّضه لحادث سير وقع في عين علق - المتن.

فيما تولّت جهات أخرى نقل جريحين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.