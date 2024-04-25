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لبنان

بالصور حادث سير مروّع... ونقل جرحى إلى المستشفيات

Lebanon 24
25-04-2024 | 07:41
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نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً الى مستشفى بحنّس أصيب جراء تعرّضه لحادث سير وقع في عين علق - المتن. 
فيما تولّت جهات أخرى نقل جريحين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
 
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25/04/2024 19:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24

عين علق

بحنس

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