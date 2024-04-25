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لبنان

شركة فينيسيا للبترول تفتتح معملًا لتعبئة قوارير الغاز في كفرحتى

Lebanon 24
25-04-2024 | 07:54
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افتتحت شركة فينيسيا للبترول، إحدى شركات مجموعة مدكو القابضة، معملا جديدا لتعبئة قوارير الغاز في منطقة كفرحتى الجنوب، ضمن سياسة الانتشار التي تعتمدها لخدمة أكبر عدد من المستهلكين في منطقة الجنوب.
 
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وجرى حفل الافتتاح برعاية وحضور وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان. وحضر كذلك كلّ من د. خالد نخلة ممثلاً وزير الطاقة والمياه وليد فياض الذي تغيّب بداعي السفر، ود.حسن الدهيني ممثلًا وزير البيئة  ناصر ياسين، النواب ميشال موسى، شربل مسعد وهاني قبيسي، إلى جانب حشد من رجال الأعمال وفعاليات المنطقة. 
 
وألقى السيّد مارون شماس، رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة فينيسيا كلمةً قال فيها: " تأسست مجموعة شركاتنا عام 1910 اي منذ 114 عامًا وهي في خدمة المستهلك اللبناني على  الأراضي اللبنانية كافة من خلال أكثر من 221 محطة محروقات و4 معامل لتعبئة الغاز وأسطول مكون من أكثر 130 صهريجًا وما يزيد عن 60 متجراً Mini Market  تخدم150,000 مستهلك يوميا"ً . وأكّد على "أهمية الجودة والتميّز، وعمل الشركة المتواصل لتأمين الوصول إلى المواد الأساسية من خلال إنشاء معامل في عدة مناطق تلبيةً لاحتياجات المستهلك. "وشرح شمّاس انّ "الشركة تتّخذ خطوات عمليّة باتجاه المستهلك، بدلاً من انتظار تقدّمه نحوها. وهي قد تحوّلت إلى شركة خدمات، وليس فقط شركة لبيع السلع. وهذا يتم من خلال سياسة الانتشار التي تعتمدها الشركة عبر محطاتها التي تغطّي كافة أنحاء لبنان، اضافة إلى معامل الغاز الخاصة بها في المناطق." وأردف بالقول "منطقة كفرحتى نقطة وسطية بين النبطية وصيدا وجزين، وهي تشكّل أرضية لخدمة ما يقارب ال200 ألف مستهلك"، وختم "أن المعمل مجهّز بأحدث التقنيّات ويراعي السلامة العامّة بحسب آخر المعايير الدوليّة، ولديه قدرة انتاجيّة تصل إلى تعبئة 500 قارورة غاز في الساعة يومياً."
 
من جهته هنّأ الوزير بوشيكيان أصحاب مجموعة مدكو القابضة وشركة "فينيسيا" للبترول على افتتاح هذا المصنع الحديث والمتطوّر مشدّدا على أنه "عبر استثمارات مماثلة نبني الاقتصاد ونسير على طريق الإعمار، ونقيم الإنماء المتوازن ونعزّز المناطق الريفية والبعيدة عن العاصمة، لنبقي شبابنا وشابّاتِنا في قراهم، فتتحقق الدورة الاقتصادية المتكاملة." واعتبر بوشكيان أن "المؤسسات اللبنانية بغالبيتها العظمى مرنة وممسوكة إداريا ومالياً وتخطيطاً مستقبلياً"، مؤكّداً أن "وزارة الصناعة تشجع هذه الصناعات وتدعم أي مشروع صناعي في قطاعات جديدة. وأضاف "إن الخدمة التي سيؤمنها هذا المصنع حيويّة للصناعة والتجارة والسياحة والاستخدام المنزلي، فالغاز مادة أوليّة أساسيّة في لبنان".
 
في الختام قطع الوزير بوشكيان، وممثلي عائلتي شماس وجزيني الشركاء في المشروع، وممثلا الوزيرين فياض وياسين والنواب الحاضرين شريط افتتاح المعمل، الذي تعتمد آلية عمله على ستة ماكينات تعبئة غاز أوتوماتيكياً بالإضافة إلى ثلاث اخريات تعمل يدويًا، وتؤمن مجتمعة انجاز ملء 500 قارورة في الساعة يومياً بطريقة سليمة وآمنة.

لبنان

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