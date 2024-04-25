إقفال عيادة تجميل

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه بناء على قرار وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وبتوجيه من طبيب قضاء صور الدكتور وسام غزال، قام مراقب وزارة الصحة بإقفال عيادة تجميل لعدم حصول مالكها على ترخيص، إضافة إلى القيام بأعمال طبية من دون وجود طبيب متخصص.

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