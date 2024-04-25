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لبنان

هذه آخر التطورات في قضية الطفلة صوفي مشلب

Lebanon 24
25-04-2024 | 08:49
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ردّت القاضية الجزائية المنفردة في بيروت فاطمة جوني الدفوع الشكلية المقدّمة من المدعى عليها مطرانية الروم الأرثوذكس، مالكة مستشفى القديس جاورجيوس- الروم.

واصدرت جوني قراراً بتغريمها 30 مليون ليرة لبنانية، وذلك على خلفية الدعوى المقدّمة من فوزي مشلب والد الطفلة صوفي التي تعرّضت لخطأ طبي في مستشفى الروم ألزمها الفراش منذ سنوات، واعتبرت القاضية جوني أن الدفوع المقدّمة غير محقة، وبناءً عليه طلبت متابعة الدعوى من النقطة التي وصلت اليها.
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وقد حضرت عن فوزي مشلب المحامية زهراء زيون من مكتب المحاميين جورج خوري وأيمن جزيني.
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