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لبنان

مولوي عرض مع زوّاره الأوضاع العامة وشؤوناً انمائية

Lebanon 24
25-04-2024 | 09:07
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إلتقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه بالوزارة، النائبة غادة ايوب مع وفد من اتحاد بلديات صيدا الزهراني وتم البحث في شؤون إنمائية.
 
 
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كذلك، استقبل النائب فريد هيكل الخازن وعرض معه الاوضاع العامة وشؤون منطقة كسروان.
 
واشار الخازن، في بيان، الى انه "تداول مع مولوي في كيفية عودة موظفي النافعة الى اعمالهم أسوة بموظفي الدوائر العقارية بجبل لبنان".
 
وأثنى الخازن على "الاجراءات التي اتخذها الوزير مولوي من اجل اعادة فتح النافعة في جونيه على ان يستمر في جهوده لعودة عمل هذا المرفق العام الحيوي الى طبيعته".
 
 
كما عرض مولوي للأوضاع العامة مع النائب أحمد الخير.
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