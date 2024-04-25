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لبنان

قائد الجيش بحث مع رئيس عام الرهبنة المارونية في شؤون مختلفة

Lebanon 24
25-04-2024 | 09:31
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إلتقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، اليوم الخميس، في مكتبه في اليرزة رئيس عام الرهبنة اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ.


خلال اللقاء، جرى التداول في شؤون مختلفة.
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قائد الجيش

رئيس عام الرهبنة اللبنانية المارونية

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