قائد الجيش بحث مع رئيس عام الرهبنة المارونية في شؤون مختلفة

إلتقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، اليوم الخميس، في مكتبه في اليرزة رئيس عام الرهبنة اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ.





خلال اللقاء، جرى التداول في شؤون مختلفة.

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