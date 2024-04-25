العدوّ الإسرائيليّ استهدف فوج إطفاء في يارون

استهدف العدوّ الإسرائيليّ فريقاً تابعاً لفوج إطفاء إتّحاد بلديات بنت جبيل، خلال قيامه بإخماد النيران في حرج بلدة يارون.

وبحسب المعلومات، لم يُصب أحد خلال القصف الإسرائيليّ.