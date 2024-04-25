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لبنان

العدوّ الإسرائيليّ استهدف فوج إطفاء في يارون

Lebanon 24
25-04-2024 | 10:12
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استهدف العدوّ الإسرائيليّ فريقاً تابعاً لفوج إطفاء إتّحاد بلديات بنت جبيل، خلال قيامه بإخماد النيران في حرج بلدة يارون.
 
 
وبحسب المعلومات، لم يُصب أحد خلال القصف الإسرائيليّ.
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