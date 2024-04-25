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لبنان

ملفات طارئة.. اليكم ما وضع على طاولة لقاء تكتل "التوافق الوطني" وفرونتيسكا

Lebanon 24
25-04-2024 | 10:13
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إجتمع اعضاء تكتل "التوافق الوطني" النواب: فيصل كرامي، حسن مراد، محمد يحي، طه ناجي وعدنان طرابلسي، اليوم الخميس، مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا، في حضور المستشارة السياسية لينا القدوة، وتم التداول في آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والاقليمية.
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وتطرّق البحث الى الملفات الطارئة في لبنان لا سيما الاعتداءات الاسرائيلية اليومية على جنوب لبنان وسُبل تطبيق القرار الدولي ١٧٠١ الذي يتعرّض لخروقات دائمة من العدو الاسرائيلي، كما تم التداول في ملف التمديد للمجالس البلدية الذي أقر اليوم كقانون في الجلسة التشريعية لمدة عام، بالاضافة الى ملف النزوح السوري في لبنان الذي يشكّل موضع جدل بين اللبنانيين انفسهم، وبين الدول الغربية الراعية لملف النزوح.

امّا ملف انتخاب رئيس للجمهورية فقد أخذ حيزّا كبيرا من اللقاء، حيث شرح كرامي موقف "التكتل" لجهة الدعوة الى حوار يجمع كل الكتل النيابية يدعو اليها الرئيس نبيه بري بصفته رئيس المؤسسة الدستورية الوحيدة المتبقية في لبنان على ان يكون هذا الحوار بدون شروط مسبقة.
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