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لبنان

ميقاتي بحث مع ماغرو في التحضيرات لزيارة وزير خارجية فرنسا الى لبنان.. واستقبل منصوري

Lebanon 24
25-04-2024 | 10:23
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو بعد ظهر  اليوم، وتم البحث في التحضيرات لزيارة وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه الى لبنان والمحادثات التي سيجريها مع رئيس الحكومة عصر الاحد.
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كما تم البحث في الاقتراحات الفرنسية لمعالجة الوضع في جنوب لبنان والملف الرئاسي.

واجتمع رئيس الحكومة مع حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري وبحث معه الوضع النقدي في البلاد. وقد أطلع منصوري رئيس الحكومة على نتائج زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين في الادارة الاميركية وفي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
 
 
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