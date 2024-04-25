انتصار مفقودة منذ أكثر من 10 أيام.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:انتصار صالح الإبراهيم المحمّد (من مواليد عام 1993، سوريّة)التي فُقدت، بتاريخ 14-4-2024، في محلّة ضهر الحمى، بالقرب من سجن زحلة.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على أحد الرقمَين: 806523-08 أو 807063-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.