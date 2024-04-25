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لبنان

صور تغني عن ألف كلمة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-04-2024 | 10:26
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التقط الزميل المصور اللامع نبيل اسماعيل بعدسته الثاقبة صورا لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هامش الجلسة العامة لمجلس النواب، مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.
 
ولشدة ما في هذه الصور من حركة تعبيرية، نكتفي بعرض الصور، وبعدم التعليق عليها، مع أن المجال واسع لما ترمز إليه من تعابير نترك أي تفسير لمعانيها لأصحاب الاختصاص من أهل علم الفراسة التعبيرية لحركات الجسد.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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