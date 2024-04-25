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لبنان

إشكال بين شاب وعمّه يتطوّر إلى إطلاق نار من رشاشات حربيّة

Lebanon 24
25-04-2024 | 10:52
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وقع إشكال حارة البركة في منطقة البداوي، بين ن.ك وعمّه ا.ك، تطوّر الى إطلاق نار من رشاشات حربيّة، من دون سقوط إصابات.


وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ الإشكال بينهما حصل على خلفيّة بيع وتأجير محلات.
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البداوي

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