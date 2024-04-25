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لبنان

وفدٌ من "حزب الله" يزور جنبلاط.. وهذا ما تمّ بحثه (صور)

Lebanon 24
25-04-2024 | 11:28
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إستقبل الرئيس وليد جنبلاط، في كليمنصو، وفداً من حزب الله ضم كل من المعاون السياسي لأمين عام حزب الله حسين الخليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا، بحضور النائبين وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن.
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وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية المحلية والإقليمية، لا سيما التطورات الميدانية في الجنوب واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان كما تم البحث في أزمة النزوح السوري وكيفية الوصول إلى موقف لبناني موحد من هذه الأزمة.
 
وكان اللقاء مناسبة لإطلاع وفد الحزب على الورقة التي أعدّها الحزب التقدمي الإشتراكي بخصوص أزمة النازحين، والتي تتضمن أفكاراً عملية محددة ستعرض على مختلف القوى السياسية اعتباراً من الأسبوع المقبل.
 
 
 
 
 
 
 
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